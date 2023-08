A Villaricca, sembrano emergere strategie criminali sempre più creative. Un nuovo caso di rapina “creativa” è stato risolto dai carabinieri, che hanno arrestato un 43enne di Mugnano per aver utilizzato un bastone di ferro come se fosse un fucile, rievocando un modus operandi simile a un episodio accaduto poco più di tre anni fa.

Un bastone puntato come un fucile, la rapina “creativa” a Villaricca: 43enne arrestato dai carabinieri

L’episodio ha richiamato alla mente una situazione avvenuta nel 2020: un 37enne di Frattamaggiore fu arrestato dopo aver minacciato un automobilista con un cric brandito come se fosse un mitra. La vittima fu spaventata e mise a disposizione dell’aggressore un modesto bottino di 20 euro.

Oggi, un nuovo caso simile ha visto coinvolto Biagio Avella, un 43enne già noto alle forze dell’ordine. Armato di un bastone di ferro, lo ha puntato in modo minaccioso contro alcuni giovani a Villaricca. La sua tecnica consisteva nel tenere il bastone poggiato sulla spalla, imitando la posizione di chi impugna un’arma da fuoco, fingendo che si trattasse di un fucile. La paura e l’agitazione delle giovani vittime hanno contribuito al successo della rapina, che ha fruttato al 43enne la somma di 60 euro.

Le vittime non si sono però lasciate intimidire e hanno subito allertato i carabinieri

Le vittime non si sono però lasciate intimidire e hanno subito allertato il numero di emergenza 112, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore. Grazie a queste informazioni, i carabinieri hanno rapidamente individuato l’uomo, rinvenendo anche il bastone utilizzato per la rapina, che con un po’ di fantasia poteva apparire come un’arma da fuoco. Biagio Avella è stato arrestato e ora si trova in custodia in attesa del giudizio.