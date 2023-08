Pimonte, al via il progetto “Avrò cura di te” dedicato agli anziani: dal 18 al 22 settembre

Il Comune di Pimonte ha presentato il progetto “Avrò cura di te”, dedicato agli anziani. L’amministrazione comunale ha infatti organizzato un soggiorno climatico nella località di Praia a Mare, in provincia di Cosenza in Calabria, per i cittadini e le cittadine residenti a Pimonte con età superiore ai 65 anni. Il soggiorno è dedicato a circa 45 persone e si svolgerà dal 18 al 22 settembre presso una struttura alberghiera della località calabrese.

“Gli interessati – afferma il sindaco Francesco Somma – potranno iscriversi fino alle ore 12 del 30 agosto presso l’ufficio servizi sociali del Comune”. Il soggiorno prevede una quota di compartecipazione di 220 euro che prevede trasporto in bus, pensione completa (acqua e vino inclusi a pasto), prima colazione a buffet, pranzo e cena servizi al tavolo con menù a scelta. E ancora, quattro notti in camera con balconcino privato dotate di aria condizionata autonoma, tv Lcd, telefono, frigobar e cassaforte; servizio spiaggia con ombrellone e sdraio; tassa di soggiorno di € 3,00 per notte.

“Per maggiori informazioni – conclude il primo cittadino – tutti gli interessati possono recarsi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pimonte o contattare il numero telefonico +39 334 310 3942 o accedere al link istituzionale”.