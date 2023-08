Un insolito e singolare fenomeno criminale sembra aver preso piede lungo la suggestiva costiera sorrentina, dove la colla per dentiere è diventata oggetto di furto. Un terzo episodio si è verificato ieri pomeriggio, e con esso è giunto anche il terzo arresto in soli due mesi da parte dei carabinieri.

A Sorrento il “mistero” della colla per dentiere: boom di furti

La geografia criminale di questi furti è ancora avvolta nel mistero, poiché sembra che il fenomeno sia circoscritto quasi esclusivamente alla zona costiera. L’ultimo arresto è avvenuto proprio ieri, quando i carabinieri della stazione di Sorrento hanno fermato una giovane donna di 19 anni, di origini turche e senza fissa dimora. La giovane è stata intercettata appena fuori da un supermercato in corso Italia. All’interno del suo zaino sono stati rinvenuti ben 35 tubetti di colla adesiva per dentiere, dal valore commerciale stimato in 265 euro.

Arrestato un 19enne, è il terzo caso in pochi giorni

L’arresto è giunto come il terzo episodio simile in appena due mesi, dimostrando la ricorrenza di questa strana attività criminale. La merce rubata è stata restituita al supermercato, mentre la giovane è stata ristretta in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Le motivazioni che stanno dietro a questi furti insoliti sono ancora un enigma, e le indagini delle autorità stanno cercando di fare luce su questo bizzarro fenomeno.