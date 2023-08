La lotta alle truffe agli anziani sta dimostrando di essere efficace sull’isola di Ischia, grazie a una campagna di sensibilizzazione che sta portando i cittadini a essere più vigili e a proteggere i propri risparmi. Recentemente, un episodio di tentata truffa è stato sventato grazie alla prontezza di una anziana e all’intervento tempestivo dei carabinieri locali.

Tenta truffa ad un’anziana a Ischia ma la vittima chiama i carabinieri

Un 17enne proveniente da Casalnuovo di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per tentata truffa. L’anziana vittima, residente nell’area, ha ricevuto una telefonata da un presunto nipote, con la tipica tattica del falso appello urgente. Il truffatore ha cercato di convincere la donna che un pacco era in arrivo e che doveva anticipare una somma di 4500 euro per la consegna.

Fortunatamente, l’anziana ha dimostrato prudenza e non è caduta nella trappola. Ha deciso di partecipare alla chiamata con attenzione, ma una volta riagganciato ha subito contattato il numero di emergenza 112 per raccontare l’accaduto ai carabinieri.

Denunciato 17enne che si fingeva il nipote

La collaborazione tra la cittadina e le forze dell’ordine è stata determinante: i carabinieri hanno prontamente individuato il 17enne mentre cercava di accedere all’abitazione dell’anziana. Il giovane è stato identificato e denunciato per tentata truffa. Successivamente, è stato riaffidato ai suoi genitori.

La collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine è un importante passo verso una comunità più sicura e resiliente, dove la diffusione di informazioni e la prontezza nell’agire possono fare la differenza nel prevenire le truffe e proteggere gli anziani dai rischi finanziari.