Una truffa telefonica dal falso direttore di un ufficio postale ha preso di mira un’anziana donna di 78 anni a Vico Equense lo scorso maggio: per quell’episodio oggi le forze dell’ordine hanno arrestato un giovane di 20 anni residente a Napoli.

Vico Equnse, anziana truffata consegna 10mila euro e gioielli: arrestato 20enne

Tutto ha avuto inizio il 20 maggio 2023, quando l’anziana signora è stata contattata da un individuo che si è spacciato per il direttore di un ufficio postale locale. La voce preoccupata dall’altro capo della linea ha dichiarato che la figlia dell’anziana era bloccata in ufficio perché doveva effettuare un pagamento urgente di 15mila euro, una somma che la giovane non aveva a disposizione. Nel tentativo di “risolvere” la situazione, l’anziana donna è stata indotta a consegnare 10mila euro in contanti e alcuni gioielli di valore.

Il colpo di scena successivo è arrivato con una seconda chiamata. Questa volta, un falso maresciallo dei carabinieri ha fatto irruzione nella vita della signora, affermando che la situazione si stava complicando e minacciando “gravi conseguenze” se il pagamento non fosse stato effettuato immediatamente. Spaventata, la donna ha deciso di consegnare i soldi e i gioielli a una persona che si è presentata alla sua porta, credendo di agire nell’interesse della sicurezza della sua famiglia.

L’uomo è stato individuato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza

Fortunatamente, le indagini sono state avviate prontamente dai carabinieri e hanno portato all’arresto di un giovane di 20 anni, residente a Napoli. L’uomo è stato individuato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona in cui la transazione è avvenuta. La vittima stessa ha riconosciuto il truffatore, confermando l’identificazione.