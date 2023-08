Finisce all’asta uno dei palazzi storici della città di Castellammare di Stabia: è stata fissata per il prossimo 10 ottobre, l’udienza del tribunale di Torre Annunziata per la vendita dell’ex Palazzo Di Nola. Il prezzo di base per l’ex pastificio, patrimonio della storia industriale di Castellammare di Stabia, è di 6 milioni di euro. La struttura per diversi anni ha ospitato alcuni uffici comunali (come ad esempio l’Anagrafe e le Politiche Sociali) e ospita ancora oggi la sede dell’Agenzia delle Entrate.

Castellammare, finisce all’asta uno dei palazzi storici: il 10 ottobre la vendita dell’ex Palazzo Di Nola

Si tratta di due lotti separati a cui è possibile presentare un’offerta entro il 10 ottobre 2023, con l’apertura delle buste il giorno seguente a Torre Annunziata. Dopo gli ultimi appuntamenti andati a vuoto per assenza di proposte di acquisto. La vendita avviene nell’ambito del fallimento della società immobiliare. Il primo lotto è proprio quello occupato dall’Agenzia delle Entrate, con una superficie di 4727 metri quadrati e un affitto di circa 400mila euro all’anno. E attualmente è valutato 3 milioni di euro.

La pulizia e la bonifica dell’area antistante l’edificio

Il secondo è quello degli ex uffici comunali, di oltre 5400 metri quadrati e per acquistarlo ci vogliono 100mila euro in più del primo. Ma non è tutto. Nei giorni scorsi i commissari prefettizi hanno disposto la pulizia e la bonifica dell’area antistante l’edificio, che era colma di rifiuti. Fino ad oggi non è stata presentata alcuna offerta per l’acquisto dell’edificio, anche nelle precedenti sedute fissate dalla sezione fallimentare del Tribunale di Torre Annunziata. E così il prezzo, con il trascorrere degli anni, è sceso dai 15 milioni iniziali ai 6 milioni necessari per la prossima seduta del 10 ottobre.