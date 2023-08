Pini Zahavi, agente del 21enne centrocampista spagnolo del Celta Vigo, spiega così, ai microfoni della trasmissione radiofonica “El Partidazo de Cope”, perchè l’affare è saltato: “Il Napoli non voleva pagare la clausola di rescissione di Gabri Veiga“.

Il giovane talento spagnolo che era atteso a Napoli come il maggior colpo di mercato degli azzurri in questa sessione estiva, pare proprio che la prossima stagione giocherà con la maglia dell’Al Alhi in Arabia Saudita.

Nel corso della stessa trasmissione, sempre l’agente di Veiga, ha poi affermato: “Ma l’accordo non è ancora chiuso, continuiamo a trattare“. Una frase che lascia ancora una speranza e appare come un invito a De Laurentiis a rilanciare. Il presidente azzurro avrà voglia di gettarsi nella mischia, anche alla luce dello sfottò via social che ha dovuto incassare?

Al Qahtani, proprietario della squadra araba, infatti, si è tolto un sassolino dalle scarpe via twitter nei confronti di De Laurentiis per il mancato trasferimento di Zielinski alla sua squadra. “You can keep your player now, we have the best talent” (Puoi tenerti il ​​tuo giocatore adesso, abbiamo i migliori talenti) scrive lo sceicco taggando De Laurentiis nel tweet. E subito dopo l’annuncio rincara la dose: Good morning, best talent @De LAurentiis.