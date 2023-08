In questi ultimi giorni i commissari prefettizi di Castellammare di Stabia hanno approvato una serie di interventi migliorativi per la città. In particolare, le zone interessate saranno quelle del lungomare e del rione “San Marco”. Per quel che concerne il lungomare, i lavori, che verranno affidati ad una ditta di Roma per un costo di 400mila euro, riguarderanno il tratto dopo l’Hotel Miramare, il quale era rimasto escluso dalla riqualificazione fatta nel 2017.

“Lungomare di Stabia”, via ai lavori a Castellammare

Una suggestiva novità sarà la realizzazione della scritta “Lungomare di Stabia” tramite aiuole di fiori, visibile a chi arriva da corso De Gasperi. Un’importante novità decorativa ed un biglietto da visita affascinante per i tanti visitatori che ogni sera, in particolare in queste sere d’estate, affollano il lungomare.

Interventi previsti anche per il rione “San Marco”

Al rione San Marco invece sono previsti interventi volti a migliorare la vivibilità del quartiere, da sempre interessato da alcuni problematiche. Una su tutte il traffico. Per ovviare a ciò, i lavori, che verranno realizzati da una ditta di Giugliano in Campania per un costo di 500mila euro, riguarderanno la ripavimentazione della piazzetta antistante lo stadio “Romeo Menti”.

La miglioria si rende necessaria per evitare la formazione di radici che rendono pericoloso il passaggio pedonale, in un’area in cui si tiene settimanalmente il mercato rionale. Sarà previsto anche la realizzazione di un parchetto giochi per i più piccoli con apposita pavimentazione anti trauma. Tra le ipotesi vi è quella di realizzare un parcheggio nella zona in cui si svolge il mercato rionale. Tale soluzione è al vaglio, ma bisognerà prima convincere gli ambulanti o trovare un accordo per evitare future proteste.

Certamente la realizzazione di un parcheggio aiuterebbe molto il rione ad alleviare il problema della circolazione stradale, ma sono pronti i commissari ad un altro possibile scontro con la cittadinanza?

Michele Mercurio