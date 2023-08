A Frattamaggiore un giovane di 30 anni è giunto all’ospedale locale con ferite da arma da taglio. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri, che hanno avviato un’indagine per fare luce sui fatti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato all’ospedale a causa delle ferite al costato e alla gamba destra provocate da un’arma da taglio.

In ospedale a Frattamaggiore con ferite da arma da taglio

Da una sommaria ricostruzione suggerisce che il 30enne sia stato coinvolto in un litigio ad Afragola con alcune persone sconosciute, per ragioni non ancora del tutto chiare. L’alterco sembra essere culminato con l’aggressione che ha lasciato il giovane ferito.

Forse una lite ad Afragola, indagano i carabinieri

Fortunatamente, il 30enne non è in pericolo di vita, ma le ferite subite richiedono cure mediche adeguate. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta sequenza di eventi e determinare le circostanze che hanno portato a questo episodio di violenza. La collaborazione delle autorità e dei testimoni sarà fondamentale per ottenere una comprensione accurata dei fatti.