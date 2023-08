Le truffe estive continuano a rappresentare un fenomeno preoccupante, ma i carabinieri della compagnia di Ischia stanno dimostrando di essere in prima linea nella lotta contro questa piaga. Con il quinto arresto su queste isole dall’inizio dell’estate, i militari hanno arrestato un giovane incensurato di 18 anni, residente a Secondigliano, per una truffa che ha coinvolto un residente di Procida.

Procida, truffa del finto corriere: arrestato 18enne incensurato

Da giugno, i carabinieri locali hanno dimostrato la loro determinazione nel contrastare le truffe estive, riuscendo a recuperare e restituire un totale di 19.650 euro ai legittimi proprietari che erano caduti vittima di truffatori senza scrupoli.

Questa volta, l’operazione è avvenuta a Procida, dove un anziano è stato contattato tramite telefono fisso da un presunto corriere che ha proposto la consegna urgente di un pacco per il nipote in difficoltà. La vittima ha acconsentito alla richiesta, ma successivamente, per scrupolo, ha contattato immediatamente i carabinieri.

“Recuperati e restituiti 19mila euro”

I militari sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti ad arrestare il giovane truffatore napoletano proprio mentre stava uscendo dalla residenza della vittima. Tra le sue mani, il ragazzo aveva una busta contenente una somma contante di 1.600 euro, appena consegnata dalla vittima. Grazie alla reazione pronta della vittima e all’intervento celere dei Carabinieri, il denaro è stato restituito alla signora, mentre il giovane truffatore è stato consegnato alla giustizia. Attualmente, l’incensurato truffatore si trova nelle aule del Tribunale di Napoli in attesa di giudizio.