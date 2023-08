Una vacanza estiva si è trasformata in una tragedia per due giovani turisti italiani. Domenico Gritto, 24 anni, e Vincenzo Tizzano, 32 anni, originari di Pozzuoli, in provincia di Napoli, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale in Albania. L’incidente fatale è avvenuto a Saranda, una popolare località balneare situata nel sud del paese.

Tragedia stradale in Albania: due giovani turisti di Pozzuoli perdono la vita

Verso le 3 del mattino, i due giovani turisti stavano rientrando in città a bordo di una motocicletta. La loro vita è stata improvvisamente spezzata quando una Mercedes Benz, guidata da un adolescente albanese, ha tagliato loro la strada. È stato riferito che il conducente dell’auto era al di sotto dell’età richiesta per ottenere la patente di guida.

L’impatto nei pressi di Saranda

Le autorità locali hanno confermato che Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano hanno perso la vita immediatamente nell’incidente. La velocità dell’impatto ha privato le loro famiglie di due giovani vite piene di speranza e aspettative. Il conducente della Mercedes Benz e un suo coetaneo che era a bordo dell’auto sono stati portati in ospedale in seguito all’incidente. La notizia della morte dei due turisti italiani ha scosso la comunità locale e oltre i confini nazionali.