Castellammare, al via il Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio dell’arenile: l'intervento si concluderà a metà settembre

A partire dal prossimo lunedì, il 28 agosto 2023, prenderà il via il tanto atteso Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio dell’arenile antistante la villa comunale a Castellammare di Stabia. Questo ambizioso progetto, affidato a una società specializzata, mira a sondare, campionare e condurre analisi chimiche al fine di valutare la situazione e il potenziale rischio dell’area in questione. L’intera operazione sarà sviluppata secondo un rigoroso cronoprogramma, previsto per concludersi il 15 settembre 2023.

Castellammare, al via il Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio dell’arenile

Il Piano di Caratterizzazione rappresenta una serie di attività scientifiche che consentono di ricostruire la presenza di eventuali contaminanti nelle matrici ambientali. Questi dati rappresentano la base informativa necessaria per intraprendere azioni di bonifica o interventi volti a garantire la sicurezza dell’area.

La commissione straordinaria ha manifestato da subito la determinazione di restituire l’arenile alla comunità di Castellammare di Stabia, rendendolo nuovamente fruibile in tutta la sua bellezza e sicurezza. In tal senso, è stato stanziato un finanziamento di circa 1 milione e mezzo di euro per supportare i necessari interventi previsti dal piano.

L’intervento si concluderà a metà settembre

L’avvio di questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini. Gli sforzi profusi per eseguire accurate analisi chimiche e rilevamenti approfonditi testimonia l’impegno delle autorità locali nel garantire che le aree pubbliche siano sicure e accessibili a tutti.

La villa comunale di Castellammare di Stabia, con il suo affascinante arenile, rappresenta un patrimonio naturale e culturale prezioso per la città e i suoi abitanti. La realizzazione di questo Piano di Caratterizzazione è un segno tangibile dell’impegno a preservare e valorizzare questo bene per le generazioni future.