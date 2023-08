Stupro delle 13enni a Caivano, nel branco erano in 15: coinvolti anche 2 figli di esponenti di spicco della camorra

I figli di almeno due esponenti di spicco della camorra sarebbero nel branco che ha commesso uno stupro su due cugine di soli 13 anni. Le indagini dei carabinieri, sotto la guida della procura minorile, stanno rivelando un quadro inquietante.

Stupro delle 13enni a Caivano, nel branco erano in 15

Sebbene il numero esatto dei coinvolti sia ancora in fase di determinazione, si stima che il branco sia composto da più di 6 ragazzi, potenzialmente arrivando a 15. Le indagini non escludono la possibilità che le violenze abbiano avuto luogo più volte e nel corso di diversi mesi. I cellulari dei sospettati sono stati sequestrati e attualmente si sta investigando sui tabulati telefonici. Gli inquirenti sono alla ricerca di eventuali video delle violenze, che potrebbero fornire ulteriori prove per le indagini.

Coinvolti anche 2 figli di esponenti di spicco della camorra

Le cugine di 13 anni, entrambe residenti in una comunità locale, sarebbero state soggette a picchi e minacce da parte dei membri del branco, che avrebbero usato la violenza per compiere i loro atti ignobili. La notizia ha suscitato indignazione e rabbia nella comunità, mentre le autorità continuano a fare luce su questa vicenda scioccante.