Torre Annunziata: in possesso di documenti contraffatti, arrestato un 46enne salernitano

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cuparella a Torre Annunziata, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo nel vano tentativo di eludere il controllo ma è stato bloccato.

L’uomo, durante le fasi dell’identificazione, ha occultato qualcosa in una busta che aveva al seguito; pertanto i poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di una carta d’identità che riportava la sua effige ma risultava intestata ad un’altra persona nonché di una tessera sanitaria riportante gli stessi dati del documento contraffatto.

Per tale motivo, il 46enne salernitano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per possesso di documenti di identificazione falsi.