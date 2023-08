Migranti: atteso a Napoli arrivo nave Ocean Viking. Era diretta a Genova, cambio porto per il maltempo

Arriverà domani nel porto di Napoli la Ocean Viking, la nave della organizzazione non governativa Sos Mediterranée con a bordo alcune centinaia di migranti. La nave, che in mattinata ha fatto scalo nel porto di Vibo Valentia per far scendere parte dei migranti, avrebbe dovuto proseguire il suo viaggio con destinazione Genova.

A causa delle cattive condizioni meteo che stanno riguardando la Liguria è stato deciso che la sua destinazione sarà il porto di Napoli.

La nave è partita dal porto calabrese intorno alle 14,40 e dovrebbe arrivare nella mattinata di domani a Napoli.

“Dallo scorso gennaio abbiamo accolto decine e decine di minori non accompagnati – sottolinea l’assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese – ad agosto 40, a luglio sono stati 59”.