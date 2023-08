Napoli, controlli “movida”: controlli e multe per bar e ristoranti

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Bagnoli, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli nelle zone di Chiaia e Bagnoli.

Nel corso del servizio gli operatori, a Chiaia, hanno identificato 53 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, e controllati 7 veicoli; sono stati inoltre, controllati 20 esercizi commerciali elevando 10 sanzioni amministrative per mancata emissione di scontrino fiscale. Infine, una persona è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

In zona Coroglio, i poliziotti del Commissariato Bagnoli hanno identificato 104 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllato 36 veicoli, 6 esercizi commerciali e denunciato 4 napoletani con precedenti di polizia poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo notificando loro, altresì, un ordine di allontanamento; uno di essi è stato anche denunciato per inosservanza degli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposto.