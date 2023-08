San Giorgio a Cremano, zainetti e pannolini rubati in una scuola: 41enne arrestato dai carabinieri

Un furto aggravato in una scuola di San Giorgio a Cremano ha portato all’arresto di un 41enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno preso in custodia Rosario D’Ambra. L’episodio si è verificato quando D’Ambra avrebbe scavalcato la recinzione della scuola sita in via Pini di Solimene e avrebbe forzato una delle porte d’ingresso.

San Giorgio a Cremano, zainetti e pannolini rubati in una scuola

Una volta dentro, ha prelevato diversi oggetti, tra cui 30 zainetti, pannolini, sapone liquido e creme varie. La sua azione è stata segnalata al 112 da alcuni cittadini che avevano notato un individuo muoversi furtivamente nei pressi della scuola.

41enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri sono intervenuti tempestivamente e, dopo una breve ispezione all’interno dell’istituto, hanno individuato D’Ambra in strada, nascosto dietro a un muretto. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla scuola. Il 41enne è stato quindi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.