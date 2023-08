Buona la prima al Maradona: il Napoli stende Sassuolo con Osimhen e Di Lorenzo

Garcia, bene vincere ma potevamo fare più gol. Grande esordio per Kvaratskhelia, entrato in campo da pochissimi minuti, ha confezionato l'assist per il raddoppio del capitano

Il Napoli non sbaglia con il Sassuolo e fa due su due all’esordio casalingo davanti al pubblico del Maradona. Con gli emiliani finisce 2-0 grazie alle reti di Osimhen, su calcio di rigore, e Di Lorenzo. Gara praticamente dominata da parte dei padroni di casa, gli uomini di Dionisi hanno alzato la definitiva bandiera bianca dopo il cartellino rosso rimediato da Lopez al sesto minuto della ripresa.

Gli azzurri raggiungono la testa della classifica insieme a Verona e Milan, in attesa dell’Inter impegnata domani a Cagliari. Resta ferma a zero invece la formazione di Dionisi, costretta anche all’inferiorità numerica per oltre 40 minuti per il rosso diretto sventolato a Maxime Lopez per proteste.

Napoli padrone del campo fin dai primi minuti

Chi si aspettava una gara piena di occasioni è stato accontentato già nelle scelte dei due tecnici: moduli speculari coi padroni di casa a schierare il 4-3-3 e l’attacco pesante formato da Politano, Osimhen e Raspadori, gli ospiti invece hanno risposto con Pinamonti scortato da Laurentié e Bajrami. Soltanto panchina per Kvaratskhelia, grande assente del match in casa neroverde è stato Domenico Berardi, ancora fuori dalla lista dei convocati e alle prese con le voci di mercato.

La partita è cominciata col palo di Raspadori dopo due minuti di gioco, la girata di prima intenzione dell’ex di turno è terminata direttamente sul legno.

Al 13′ la svolta del match dopo un contatto in area tra Politano e Boloca, il direttore di gara Giua ha prima lasciato correre per poi cambiare la propria decisione grazie all’aiuto del Var: dopo tre minuti ci ha pensato Osimhen a sbloccare la sfida direttamente dagli undici metri. L’unica colpa della squadra di Garcia è stata quella di non chiudere il match, nella seconda parte del primo tempo i neroverdi hanno provato a reagire sfiorando il pareggio col colpo di testa di Tressoldi terminato di poco sul fondo.

Secondo tempo: Sassuolo in 10, Kvara in campo e raddoppio di Di Lorenzo

Nella ripresa gli azzurri hanno iniziato con lo stessa intensità, al 6′ il Sassuolo è rimasto in dieci uomini dopo l’espulsione di Maxime Lopez per proteste eccessive nei confronti dell’arbitro (il centrocampista è uscito addirittura senza protestare).

I campioni d’Italia in carica hanno cercato in tutti modi il raddoppio, al 15′ della ripresa Raspadori ha calciato alto il penalty assegnato per via di un fallo di mano di Erlic. Alla fine la seconda rete è arrivata al 19′ quando Kvaratskhelia, entrato in campo da pochissimi minuti, ha confezionato l’assist per Di Lorenzo, glaciale davanti a Consigli. Il secondo gol e l’uomo in più hanno sancito virtualmente la fine del match, con gli azzurri padroni del campo fino al fischio finale.

Il commento post partita di Rudi Garcia

“E’ una serata positiva, l’obiettivo era vincere ma non siamo ancora al nostro meglio sul piano fisico”. Così il tecnico del Napoli Rudi Garcia disegna il suo giudizio sul 2-0 contro il Sassuolo. Il tecnico parte dalle cose che si possono migliorare: “Sappiamo – spiega Garcia – che alcuni giocatori non hanno fatto ancora tutta la preparazione come Kvaratskhelia e poi c’è caldo, ma pare che questa resterà l’unica partita in queste condizioni climatiche. In campo abbiamo gestito bene la gara ma abbiamo poi preso in mano poco il momento dei tiri. Non siamo arrivati al 20% dei tiri inquadrati e questo ci manca. Non parlo del rigore sbagliato, parlo in generale delle azioni”.

Garcia non parla degli ultimi giorni di mercato per il Napoli e non commenta la scelta di Veiga di andare in Arabia Saudita piuttosto che in azzurro, ma si sofferma sui singoli a partire da Raspadori: “Tutti i grandi – ha detto – hanno sbagliato rigori, accade. La sfortuna per Raspadori è arrivata davvero sul palo preso in avvio di match. Di Lorenzo? Forse vuole giocare da attaccante, gli vedo fare ottimi assist. Fa grandi cose sul lato destro, difende bene e attacca con qualità”.

Parole poi per il bomber mascherato: “Osimhen ha fatto gol e poi ha ragione a uscire arrabbiato dal campo, perché non abbiamo preso gol, abbiamo giocato bene, ma potevamo fare meglio sul piano offensivo, prendendo di più la porta. E noi, stasera, lo ribadisco, siamo stati molto imprecisi. Poi da Osimehn è stato bello lasciare il secondo rigore a Raspadori, è un segno di bella squadra”.

TABELLINO

NAPOLI-SASSUOLO 2-0

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5 (45’st Ostigard sv), Olivera 6; Anguissa 6.5, Lobotka 6 (39’st Simeone sv), Zielinski 6.5 (38’st Cajuste sv); Politano 6.5 (16’st Kvaratskhelia 7), Osimhen 7, Raspadori 6 (38’st Elmas sv). In panchina: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Lozano, Zerbin, Russo, Zanoli.

Allenatore: Garcia 7.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5, Erlic 5, Tressoldi 5.5, Vina 6 (16’st Pedersen 6); Lopez 4, Henrique 5.5, Boloca 5 (16’st Racic 6); Bajrami 5.5 (31’st Thorstvedt 6), Pinamonti 5 (24’st Mulattieri 6), Laurentié 5.5 (16’st Ceide 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Ferrari, Miranda, Viti, Volpato, Paz.

Allenatore: Dionisi 5.5.

ARBITRO: Giua di Olbia 6

RETI: 16’pt Osimhen (rig), 19’st Di Lorenzo.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Espulso: 6’st Lopez per proteste. Al 15’st Raspadori fallisce un calcio di rigore. Ammoniti: Tressoldi. Angoli: 11-4 per il NAPOLI. Recupero: 6’pt, 6’st.