Diversi utilizzi del CBD

Il cannabidiolo (CBD), è un composto naturale rinvenuto dal fiore resinato della canapa.

Ad oggi si erge come protagonista di infinite potenzialità terapeutiche. Sicuro ed esente da

tossicità, il CBD fa capolino nell'arena medica con mille benefici per diversi disturbi e

patologie, in particlare quelle che riguardano il dolore cronico. Medici di tutto il mondo,

infatti, riconoscono in esso la capacità di influenzare il benessere individuale,

disegnando traiettorie di miglioramento tramite nuove scoperte scientifiche. In questa

breve guida, vedremo cos’è realmente il CBD e come si assume per trarne tutti i suoi

vantaggi.

Cannabidiolo, cos’è

Il cannabidiolo (CBD) è una sostanza presente nella pianta di cannabis, ma si distingue

nettamente dal delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) per la sua mancanza di effetti

psicoattivi. Questo significa che non provoca alterazioni psicologiche o sensazioni di

“sballo”. Il CBD è considerato sicuro per la salute umana secondo l’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS), come indicato nel loro rapporto del 2018. Questo composto

è spesso utilizzato per le sue potenziali proprietà terapeutiche e non ha dimostrato di

causare danni alla salute. In altre parole, il CBD agisce come un rimedio terapeutico

senza gli effetti psicoattivi associati al THC.

Le proprietà benefiche del CBD

Effetti ansiolitici: è stato dimostrato che il CBD allevia i sintomi legati al Disturbo da

Stress Post-Traumatico (DPTS) e al Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC).

Effetti calmanti: è stato confermato che il CBD è efficace nel trattamento dell’insonnia.

Effetti analgesici e antinfiammatori: attraverso molti studi, è stato riscontrato che il CBD riduce la percezione del dolore agendo sul sistema endocannabinoide del corpo umano.

Proprietà antipsicotiche: alcuni studi scientifici suggeriscono che il CBD potrebbe essere utile nel trattamento della schizofrenia e di altri disturbi mentali, come il disturbo bipolare.

Benefici neuroprotettivi: si è dimostrato che l’olio di CBD ha un potenziale effetto nel

ridurre lo stress ossidativo che può danneggiare le cellule cerebrali, grazie alle sue

proprietà antinfiammatorie.

Azioni antiemetiche: gli olii di CBD, privi di composti chimici e facilmente digeribili,

possono efficacemente ridurre i sintomi di nausea, offrendo un’alternativa agli

antiemetici convenzionali.

Proprietà energetiche e antiossidanti: oltre ai suoi effetti calmanti, il CBD presenta

proprietà energizzanti, promuovendo la detossicazione e il rafforzamento delle cellule del

corpo umano. Uno studio del 2008 ha dimostrato che ha un potere antiossidante

superiore alle vitamine C ed E.

Effetti anticonvulsivanti: il CBD è considerato efficace nel trattamento di alcune forme di

epilessia infantile, tra cui la Sindrome di Dravet.

Meccanismo d’azione del CBD nel corpo

Il CBD si lega ai recettori CB2 presenti nel sistema immunitario e nelle cellule T, agendo

anche sul Sistema Nervoso Centrale (SNC). Ricerche recenti indicano che questa

stimolazione dei recettori ha effetti antinfiammatori e immunomodulatori.

In parole semplici, mentre il THC può avere effetti positivi ma alterare la mente, il CBD

stimola la guarigione senza effetti negativi. Come abbiamo visto, infatti, il CBD è stato

applicato per ridurre ansia, psicosi, vuoti di memoria, e sembra promettente nel

trattamento di disturbi come l’epilessia e la schizofrenia. È importante notare che il CBD è

legale in gran parte dei paesi nel mondo.

Prodotti a base di cannabis

Il CBD è disponibile in diverse forme. Ad esempio, l’olio di CBD è offerto in varie

concentrazioni e può essere assunto in vari modi, il più efficace è sotto la lingua, ma è

presente anche in capsule o nei cibi e bevande. Le capsule gel sono un’alternativa all’olio,

evitando, gli sprechi e i sovradosaggi.

L’olio di CBD rappresenta la forma più pura del cannabidiolo. È sottoposto a diverse fasi di

raffinazione per ottenere un prodotto di purezza superiore all’80%, che successivamente

cristallizza. Il processo procede fino a raggiungere un estratto puro al 99%.

Inoltre, esistono liquidi per sigarette elettroniche contenenti CBD. I prodotti a base di

CBD sono consigliati per coloro che soffrono di condizioni dolorose, anche croniche come

l’artrite. Oltre a ciò, nella cosmesi si trovano creme, balsami e pomate a base di CBD. Per

acquistare prodotti contenenti cannabinoidi, è possibile rivolgersi a negozi online affidabili

