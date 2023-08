Questa mattina l’ampio incendio che aveva scosso l’isola di Ischia è stato finalmente domato. Il rogo, che aveva preso avvio nella zona di Montecorvo, nel Comune di Forio, ha interessato un versante di Monte Epomeo, mettendo in pericolo alcune abitazioni circostanti. L’incendio era scoppiato ieri sera, creando preoccupazione e richiedendo un immediato intervento da parte dei vigili del fuoco.

Ischia, l’incendio sul versante del Monte Epomeo domato in mattinata

L’operazione di spegnimento è stata condotta con grande determinazione dalle squadre di soccorso, che hanno lavorato instancabilmente durante tutta la notte per contenere e domare le fiamme. Per motivi precauzionali è stato necessario evacuare alcune abitazioni nella zona. L’incendio ha destato apprensione tra gli abitanti dell’isola, ma grazie all’efficace azione dei vigili del fuoco, l’emergenza è stata gestita con successo.

In pericolo le abitazioni circostanti

Le cause scatenanti dell’incendio sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. Questa mattina è previsto un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco presso il punto in cui si presume l’incendio abbia avuto origine. Si spera che dal sopralluogo possano emergere elementi utili per comprendere meglio le circostanze e le cause che hanno portato all’esplosione delle fiamme.