Ormai la stagione agonistica 2023-2024 di serie C è alle porte: domenica sera ci sarà la prima uscita della Juve Stabia in campionato, la trasferta contro il Monterosi Tuscia si giocherà a Teramo.

Il programma della gare delle Vespe e la presentazione ufficiale della stagione 2023/2024

A seguire il programma delle gare delle Vespe per le prime cinque giornate con date e orari:

1° giornata MONTEROSI TUSCIA-JUVE STABIA Domenica 3 settembre ore 20.45;

2° giornata JUVE STABIA-AVELLINO Lunedì 11 settembre ore 20.45;

3° giornata GIUGLIANO-JUVE STABIA Lunedì 18 settembre ore 20.45;

4° giornata JUVE STABIA-POTENZA Giovedì 21 settembre ore 20.45;

5° giornata AUDACE CERIGNOLA-JUVE STABIA Lunedì 25 settembre ore 20.45.

Da segnalare anche che giovedì 31 agosto, alle ore 19:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia si terrà la presentazione ufficiale della stagione 2023/2024 con la presenza dell’intero organigramma societario, della Prima Squadra, i rispettivi Staff e l’intero settore giovanile. Sarà una serata evento da vivere con i tutti i tifosi in attesa dell’esordio in campionato.

Chiusura del calciomercato

Nel frattempo mancano ancora quattro giorni alla chiusura della sessione estiva del calciomercato: nella scorsa settimana il club gialloblù ha finalizzato l’ingaggio del difensore Bellich (ex Vicenza) e del centrocampista Leone (ex Siena), oltre al prestito del giovane attaccante Rovaglia dalla Ternana.

In uscita verso il Giugliano il centrocampista Berardocco.

Per completare l’organico la società, grazie all’operato del ds Lovisa, sta seguendo qualche possibile pista per ingaggiare un altro attaccante ed eventualmente un altro difensore e centrocampista, dopo aver finalizzato altre cessioni per bilanciare numericamente la rosa.

La preparazione del match contro il Monterosi Tuscia

Mister Guido Pagliuca sta preparando il match contro il Monterosi che vedrà vari ex gialloblù con la formazione laziale, come Altobelli, Cinaglia, Silipo e Fantacci.

Dai vari allenamenti visti, la Juve Stabia potrebbe essere disposta con il 4-3-2-1. Questa la possibile formazione ad oggi: in porta Thiam, difesa con Baldi, Bachini, Bellich e Mignanelli, centrocampo con Buglio, Leone e Gerbo, attacco con Bentivegna, Candellone e Piscopo.

Domenico Ferraro