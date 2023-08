È partito a Napoli il corteo per la difesa del Reddito di cittadinanza, partito dalla piazza Garibaldi con il sostegno di diverse sigle e associazioni. Circa 400 persone si sono unite per esprimere la loro opposizione all’abolizione del reddito di cittadinanza, marcando la loro presenza nelle strade di Napoli.

Napoli, corteo in difesa del Reddito di Cittadinanza: circa 400 persone in strada

L’atmosfera è attualmente tranquilla e non si segnalano tensioni nel contesto del corteo. Un contingente consistente di forze dell’ordine è presente per garantire la sicurezza dell’evento e il regolare svolgimento della manifestazione.

I partecipanti hanno marciato lungo corso Garibaldi dopo essersi radunati presso la stazione ferroviaria. La folla si è poi diretta verso via Amerigo Vespucci, continuando a bloccare il traffico lungo il percorso e in direzione dell’uscita dalla città.

La folla sta bloccando il traffico

La manifestazione rappresenta l’espressione di preoccupazioni e disapprovazione nei confronti dell’abolizione del Reddito di Cittadinanza. Molti dei partecipanti vedono questo sostegno economico come un importante strumento di aiuto per le famiglie in difficoltà e ritengono che la sua eliminazione possa avere impatti negativi sulla vita di molte persone.

Le autorità locali monitorano da vicino lo sviluppo della manifestazione, assicurandosi che si svolga in modo pacifico e ordinato. La partecipazione significativa dimostra quanto sia sentito il tema del reddito di cittadinanza e quanto sia importante per molte persone mantenere questo sistema di sostegno economico.