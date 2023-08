La nave Ocean Viking, operata dalla ong Sos Mediterranée, è giunta al porto di Napoli con a bordo 439 migranti soccorsi tra le acque di Lampedusa e la Tunisia. L’imbarcazione aveva inizialmente pianificato di approdare a Genova, ma a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste in Liguria, è stata dirottata verso il porto partenopeo.

Tra i migranti a bordo, si contano 90 minori non accompagnati, 4 donne incinte e 6 persone con disabilità, secondo quanto segnalato dall’ong. In precedenza, parte di questi migranti era stata fatta sbarcare a Vibo Valentia. Questo arrivo porta il numero complessivo di migranti accolti nella provincia di Napoli dall’inizio dell’anno a 1989, di cui 238 sono minori.

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha commentato l’arrivo della Ocean Viking sottolineando che la rete di accoglienza in Campania è ben organizzata grazie alla collaborazione tra le diverse parti coinvolte. Ha anche menzionato la possibilità di istituire una struttura fissa nel porto, nelle vicinanze delle aree di approdo delle navi delle Ong, in modo da offrire una sistemazione adeguata e confortevole per i migranti, evitando l’uso di tende, specialmente durante la stagione invernale.

Da inizio anno accolte quasi 2mila persone

Palomba ha anche annunciato che è stata convocata una riunione con i Comuni con più di 20mila abitanti e le Asl per valutare ulteriori disponibilità in chiave preventiva, in vista di eventuali arrivi futuri. Ha sottolineato che questo impegno è parte di un lavoro costante che è stato svolto per mesi, al fine di mitigare al massimo la sofferenza dei migranti.

All’arrivo della Ocean Viking al porto di Napoli, alcuni attivisti di Sos Mediterranée erano presenti e hanno esposto striscioni di benvenuto per i migranti. Questo gesto rappresenta un segno di solidarietà e accoglienza, mostrando che ci sono individui e organizzazioni pronti ad offrire sostegno alle persone in fuga da situazioni difficili.