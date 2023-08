Il Premio Fior di Latte di Agerola, istituito dalla Regione Campania, su impulso del consigliere regionale Raffaele Pisacane, e fortemente sostenuto dall’Assessorato regionale alle Politiche Agricole, celebra Agerola come territorio profondamente legato al suo prodotto caseario principe, il fiordilatte. Un nuovo riconoscimento per Agerola, sempre più capitale del bello e del buono. Un nuovo riconoscimento che consacra Agerola come città del formaggio.

Il Premio Fior di Latte di Agerola a tutti i caseifici locali

“Gli eventi che abbiamo messo in campo – ha spiegato il sindaco Tommaso Naclerio – nel mese di agosto in giro per le piazze di Agerola, con il supporto dello staff del FiordilatteFiordifesta e dei maestri casari, hanno attirato centinaia e centinaia di visitatori, sempre più affascinati dalla bontà e dall’unicità del nostro paniere gastronomico.

“Giusto e doveroso riconoscimento al lavoro e alla passione”

Ieri, in particolar modo, alla cerimonia di chiusura al Campus Principe di Napoli, dopo una masterclass di cucina, abbiamo illustrato lo stato di avanzamento del percorso intrapreso insieme al Comitato Promotore, agli operatori economici, agli addetti al settore, alle amministrazioni comunali, al Daq e alla Regione Campania per ottenere la certificazione Igp Fior di Latte.

E, con forte emozione, abbiamo voluto assegnare a tutti i caseifici locali il Premio Fior di Latte di Agerola come giusto e doveroso riconoscimento al lavoro e alla passione che mettono in campo quotidianamente per tagliare traguardi sempre più ambiziosi e per alzare sempre più gli standard di qualità e genuinità dei prodotti. Ai presenti in sala abbiamo consegnato una targa, provvederemo a farlo anche agli altri caseifici nei prossimi giorni”.