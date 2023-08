Al Comunale di Santa Maria la Carità temperatura altissima in campo e sugli spalti, nonostante il gran caldo che l’ha fatta da padrone, il primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza ha dato spettacolo nel derby, che va alla squadra di casa contro il Sant’Antonio Abate.

La prima uscita stagionale sorride a Mister Di Nola, ex del match, a lui l’ovazione all’ingresso in campo da una parte e dall’altra, il gruppo ultras ha accolto il tecnico con uno striscione “Benvenuto a casa mister di Nola”.

Le formazioni

Il tecnico dei Sammaritani disegna la sua formazione con Borrelli tra i pali, D’Oriano, De Caro, Vallefuoco, Cascone, Ammaturo, Sannino, Greco, Tarallo, Senatore, Farriciello.

Il Sant’Antonio Abate risponde con Colantuono, Cesarano, Esposito, Silvestre, Acampora, Sorriso, Carbone, Vanacore, Vitiello, Balzano, Gallini.

La partita

Partono forte gli ospiti, dopo quattro giri di lancette Colantuono deve correre subito ai ripari sulla conclusione di Sannino. Sugli sviluppi da corner sempre al quarto minuto Tarallo sporca ancora i guantoni di Colantuono che ci arriva sul palo più lontano.

Al 23’ primo squillo dei padroni di casa su contropiede Borrelli risponde presente e smanaccia in angolo. Al 28’ l’ultimo brivido della prima frazione, Senatore dal fondo disegna per la testa di Farriciello che si smarca bene ma spedisce in alto.

La seconda frazione vede ancora Farriciello protagonista, dagli sviluppi di calcio d’angolo il capitano dei rossazzurri trova il suo spazio in area ma la palla colpisce il palo più lontano.

Girandola di cambi da una parte e dall’altra , mister Di Nola inserisce forze fresche e da più peso al reparto offensivo con Maravolo e De Simone.

Al 37’ la rete che sblocca il match, palla in area dalla bandierina in mischia Farriciello fa sua la palla e batte l’estremo difensore giallorosso, il capitano infiamma il comunale. Nei minuti finali il Sig. Oliva della sezione di Nocera inferiore vede un’irregolarità nella rete del pareggio del Sant’Antonio Abate.