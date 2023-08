Un uomo di 51 anni, originario di Somma Vesuviana e senza precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sorrento e della stazione di Massa Lubrense con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. L’arresto è scaturito da un controllo alla circolazione stradale in località “Seiano”, non lontano dal centro di Vico Equense.

Vico Equense, droga in auto ed in hotel: arrestato 51enne di Somma Vesuviana

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto in auto una dose di eroina e due dosi di crack. Inoltre, l’uomo aveva con sé la somma di 1485 euro in contanti, ritenuta di provenienza illecita. L’arresto non si è fermato al controllo stradale. Una perquisizione nella camera d’albergo dove alloggiava l’uomo, nei pressi di Punta Campanella, ha portato al sequestro di ulteriori 8 dosi di eroina e 2 dosi di cocaina.

In camera eroina e cocaina

Il 51enne è stato posto ai domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice per rispondere delle accuse a suo carico. L’operazione dei carabinieri ha messo in luce la presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell’uomo, dimostrando l’efficacia dei controlli e delle azioni di contrasto al traffico di droga nella zona.