Visite gratuite in piazza per una giornata all’insegna della salute e della prevenzione. Domenica 10 settembre in piazzale Siani a Vico Equense è in programma l’”Open day: La Salute in Piazza”, la Giornata promossa dalla Commissione per le Pari Opportunità e patrocinata dalla Città di Vico Equense.

A Vico Equense l’Open Day “La Salute in Piazza”

Nel corso della giornata medici professionisti e specialisti qualificati saranno gratuitamente a disposizione della cittadinanza, allo scopo di identificare precocemente stati patologici e consentire l’approfondimento di situazioni cliniche già note ma in fase di scompenso.

Visite gratuite all’insegna della prevenzione

Basta cliccare su questo link (https://shorturl.at/aknGT), compilare il modulo online e prenotarsi direttamente per la visita da effettuare il 10 settembre.

Questo l’elenco completo delle visite disponibili:

Ecografia mammaria

Dott. Domenico Cacace – Ecografista presso il Centro di Ecografia Medica Piano Di Sorrento

Visita Cardiologica + Ecg

Dott.Ssa Filomena Cinque – Dir. Medico Uoc Medicina Interna Aorn Cardarelli

Doppler arti inferiori

Dott. Mauro Maglione – Resp. Uos Radiologia Vascolare Vecchio Pellegrini

Ecografia della colecisti

Dott.Ssa Marilisa Di Meo – Dir. Medico Uoc Radiodiagnostica Po Santa Maria Delle Grazie

Visita urologica/ Ecografia prostatica

Prof. Giuseppe Celentano – Resp. Uoc Urologia Clinica Mediterranea

Visita colon – rettale

Dott. Ugo Pace – Direttore Uosd Chirurgia Robotica Addominale Int. Irccs Pascale

Consulenza nutrizionale / Piani alimentari per patologia

Dott. Salvatore Cuomo – Biologo Nutrizionista Vico Equense

Screening diabetologico

Dott. Mario Marrone – Ex Dir. Medico PO De Luca e Rossano e Spec. in Diabetologia e Malattie del Ricambio

Ecografia tiroidea

Dott.ssa Valeria Marrone – Dir. Medico Uoc Radiodiagnostica PO Ospedale Del Mare

Visita otorino / Esame audiometrico

Dott.ssa Francesca Gargiulo – Spec. Ambulatoriale Inail Servizio Otorino Laringoiatrico Asl Na-1

Mappatura dei nei

Dott. Francesco Saverio Aiello – Dermatologo Studio Dermatologico Aiello Piano Di Sorrento

Screening delle masse ovariche

Dott.ssa Serena Visconti – Dir. Medico PO San Leonardo C/Mare di Stabia