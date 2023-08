All’ordine del giorno era prevista l’approvazione del Bilancio consuntivo e la mancata approvazione, vista anche la recente diffida della Prefettura, avrebbe comportato lo scioglimento del Consiglio comunale.

A votare a favore per la maggioranza oltre al sindaco, solo quattro consiglieri del PD e i tre del Movimento 5 stelle.

Contrari invece Pipolo, Molisso e Petrazzuolo, che a questo punto sono relegati all’opposizione.

Opposizione che però ha perso una occasione

Se l’opposizione fosse stata compatta e tutta presente il Bilancio sarebbe stato bocciato con 9 voti contro gli 8 di maggioranza. Invece, l‘assenza di Ricciardi e De Luca ha consentito a Di Costanzo di galleggiare ancora per un po’.

Tuttavia, mentre l‘assenza di Ricciardi è giustificata in quanto lo stesso si trova in viaggio di nozze, pare priva di motivazione quella di De Luca.

Potere al Popolo passa in maggioranza? Nulla ancora di ufficiale

I rumors cittadini lo vorrebbero già passato in maggioranza e sarebbe quindi Potere al Popolo a fare da ancora di salvezza all’amministrazione.

In ogni caso, questo passaggio, che al momento non è stato ufficializzato, non rafforzerebbe di molto Di Costanzo e nello stesso tempo “brucerebbe” politicamente il giovane De Luca che dovrebbe rinnegare tutto quanto detto fino ad oggi su questa amministrazione. Difficilmente i suoi elettori capirebbero il passaggio, considerato che in passato lo stesso De Luca ha duramente criticato chi faceva questi “luridi giochetti” per conservare la poltrona e lo stipendio.

Di Costanzo in maniera sciagurata vorrebbe riproporre il dissesto finanziario

Per sapere come finirà questa che sembra ormai una saga infinita bisogna attendere il prossimo consiglio dove Di Costanzo in maniera sciagurata vorrebbe riportare la proposta di dissesto finanziario che però, salvo folgorazioni sulla via di Damasco, lo stesso De Luca, avendolo già bocciato al precedente consiglio, anche solo per coerenza non dovrebbe votarlo.