Prima di assistere alla prima partita del Napoli campione d’Italia allo stadio Diego Armando Maradona, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato ospite dello Yacht Club a Marina di Stabia, dove ha pranzato. Il presidente dei campioni in carica ha attirato su di sé tutta l’attenzione: un grande fermento si è creato tra gli ospiti e lo staff, che hanno richiesto foto e autografi al presidente.

“È con grande entusiasmo che accogliamo la visita del nostro amato presidente Aurelio De Laurentiis presso il nostro Yacht Club. In questo momento di grande fervore sportivo, cogliamo l’occasione per augurargli un caloroso ‘in bocca al lupo’ per la stagione calcistica 2023/24″, è il commento pubblicato dalle pagine social dello Yacht Club. Per De Laurentiis, gli ultimi giorni estivi saranno caratterizzati dalla chiusura del calciomercato. Dopo che il colpo Gabri Veiga è sfumato (con il giocatore che ha accettato l’offerta dei sauditi), il presidente ha raggiunto un accordo con l’Eintracht Frankfurt per l’acquisto dell’ala destra danese Lindström.

Nelle prime due partite, il Napoli del nuovo allenatore Rudi Garcia ha ottenuto due vittorie convincenti. La squadra sembra ancora affamata e la volontà di De Laurentiis di rinnovare il contratto di Osimhen è chiara. Si parla di una cifra tra i 12 e i 15 milioni all’anno fino al 2027, che farebbe di Osimhen il calciatore più pagato in Serie A. Questo dimostra che la proprietà vuole mantenere l’alto livello del Napoli. Avere un giocatore come Osimhen è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Le contestazioni dei tifosi sembrano lontane per De Laurentiis, nonostante ci sia stata qualche lamentela per il mancato acquisto di un calciatore di livello.

De Laurentiis ha anche nel pensiero l’obiettivo di far disputare al Napoli il Mondiale per club del 2025 in Arabia Saudita. Tuttavia, questa possibilità dipenderà dai risultati del Napoli in Champions League. Pertanto, la prossima data da segnare sul calendario dei tifosi è il 31 agosto, quando si scopriranno gli avversari nel girone.

Michele Mercurio