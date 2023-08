Il Comune di Castellammare di Stabia ha reso noti i risultati di un’indagine condotta su 24 esemplari arborei lungo il Viale degli Ippocastani. L’indagine è affidata a una ditta specializzata, che utilizza la metodologia Vta (Visual Tree Assessment) insieme a un Tomografo Sonico per valutare lo stato di salute e la sicurezza di questi alberi.

Castellammare, nulla da fare per gli alberi

La metodologia Vta segue un rigoroso protocollo che comprende un’analisi visiva iniziale seguita da un’analisi strumentale dettagliata. L’obiettivo è identificare segni, sintomi o difetti che possano influire sulla stabilità dell’albero e sulla sicurezza delle persone e dei beni circostanti. I risultati di questa analisi consentono di classificare ogni albero in base al suo grado di pericolosità e di determinare gli interventi necessari per gestire il rischio.

Gli ippocastani del Viale di Palazzo Reale andranno abbattuti

Le analisi risalgono ai giorni 9 e 10 agosto 2023, rivelando dati significativi. Tra i 24 ippocastani esaminati, ben 23 presentano segni, sintomi o difetti gravi che indicano un esaurimento del fattore di sicurezza dell’albero. In tali casi, le prospettive future di questi alberi sono fortemente compromesse, rendendo necessario il loro abbattimento. Gli esperti hanno concluso che qualsiasi intervento per ridurre il livello di pericolosità non sarebbe sufficiente o addirittura andrebbe contro le migliori pratiche di arboricoltura.

Per uno dei ippocastani esaminati, invece, sono richiesti interventi urgenti di potatura per alleggerire la chioma, rimuovere parti secche e eliminare rami a rischio di caduta. È consigliato un monitoraggio costante dei parametri morfofisiologici e di stabilità dell’albero, da effettuare entro un anno dalla data dell’analisi, al fine di garantire la sua sicurezza continua.