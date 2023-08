Il Napoli ha comunicato “di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jesper Grænge Lindstrøm dall’Eintracht Francoforte”. Il giovane danese ieri sera è arrivato in Italia e stamattina ha sostenuto le visite mediche presso Villa Stuart a Roma, sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana. Subito dopo è arrivato l’annuncio ufficiale del Napoli. In sua compagnia c’erano anche la fidanzata, Sofie Storm Gregersen, e il suo agente.

Il centrocampista danese era da tempo nel mirino del Napoli

Subito dopo il viaggio da Roma a Castel Volturno, per entrare subito nel meccanismo del Napoli. E’ così Jesper Lindstrom ha iniziato oggi la sua nuova avventura con la maglia azzurra, scelta senza esitazioni nel dire addio all’Eintracht Francoforte e affrontare con voglia di lasciare il segno la serie A e la Champions League. Il centrocampista danese era da tempo nel mirino del Napoli che aveva tenuto aperta la trattativa con i tedeschi, anche durante il lungo tira e molla con il Celta su Veiga.

Oggi l’affare si è formalmente concluso: “Benvenuto Jesper!“, il tradizionale saluto via social del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Per Lindstrom uno stipendio di circa due milioni di euro a stagione. Il Napoli verserà al club tedesco 25 milioni

Il club azzurro specifica che il centrocampista classe 2000 arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo lega al Napoli fino al 2028 a 2,3 milioni di euro di stipendio a stagione. Il Napoli verserà al club tedesco 25 milioni di euro. Due anni fa Lindstrom venne pagato sette milioni, a Francoforte sottolineano la perdita tecnica, però mostrano il volto soddisfatto per il saldo economico.

La carriera del nuovo esterno del Napoli

La decisione azzurra è andata velocemente su Lindrstrom, uno dei migliori talenti della sua generazione, 23enne protagonista del calcio contemporaneo, capace di attaccare da centrale, nelle vesti di Zielinski, ma anche di essere decisivo sulle fasce, a partire dalla destra ma anche a sinistra. Un giocatore di ampie prospettive quello che da oggi ha a disposizione il tecnico azzurro Garcia, che sa di poter già contare sull’idea di Lindstrom che stare a centrocampo vuol dire anche coprire sull’azione avversaria e partecipare al meglio alla ragnatela di costruzione della manovra azzurra. Lindstorm c’è, anche se i numeri migliori per lui vengono dalla fase offensiva: lo scorso anno in 38 partite tra Bundesliga, Champions League, Europa League e Coppa Tedesca ha segnato 9 gol e fatto 4 assist vincenti.

Lindstrom potrebbe già essere disponibile per la gara di sabato sera al Maradona contro la Lazio di Sarri. Il talento danese può giocare in più ruoli, sia come esterno offensivo sia, soprattutto, come rifinitore. Cerca l’uno contro uno, è incalcolabile, va negli spazi e punta la porta.

Tanta voglia di migliorare e tanta esperienza europea

Un nuovo acquisto già con esperienza europea per Garcia che nel suo primo anno a Napoli ha tra l’altro la responsabilità di far integrare al più presto gli altri due nuovi acquisti stranieri di De Laurentiis. Cajuste a centrocampo sta imparando velocemente e contro il Sassuolo ha dimostrato la sua personalità in campo dopo il durissimo esordio a Frosinone, Natan in difesa sta imparando da Juan Jesus e Rrahmani, sapendo che Garcia gli dà il tempo necessario per capire il gioco europeo dopo la carriera finora sempre in Brasile.

Lindstrom invece arriva con la voglia di migliorare, sapendo di avere la possibilità di dare ossigeno a Zielinski, ma anche sulle fasce a Kvaratskhelia e Politano.

Lozano saluta Napoli e lascia il posto a Lindstrom

Per un esterno che arriva, uno è pronto a salutare. Hirving Lozano già domani dovrebbe essere a Eindhoven per le visite mediche con il Psv. Il club azzurro ha trovato l’accordo per la cessione dell’esterno messicano. Il club olandese verserà nelle casse degli azzurri una cifra di circa 15 milioni. Pare che il Napoli abbia nel contratto anche diritto al 15% di un possibile passaggio futuro di Lozano, magari a leghe ricche come quella saudita.