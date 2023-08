Nel tardo pomeriggio di ieri a Torre Annunziata gli agenti del Commissariato di Ps hanno effettuato un arresto, scoprendo una pistola nascosta in un’auto parcheggiata vicino al commissariato stesso. La protagonista di questa vicenda, una donna di 51 anni, è stata tratta in arresto dalla polizia di stato per porto abusivo di armi e porto illegale di arma clandestina.

Torre Annunziata, nasconde una pistola in auto: arrestata 51enne

La situazione ha attirato l’attenzione degli agenti quando hanno notato un’auto parcheggiata nelle vicinanze del commissariato, con due donne a bordo. La loro agitazione improvvisa ha suscitato sospetti, spingendo gli agenti a condurre un controllo più approfondito. Durante l’ispezione del veicolo e delle occupanti, è stata rinvenuta una borsa contenente una pistola CZF5B calibro 9, con la matricola abrasa, insieme a 12 cartucce.

Nella borsa anche 12 cartucce

La scoperta ha portato all’arresto immediato della donna di 51 anni, residente a Torre Annunziata e con un precedente di coinvolgimento con le autorità. L’accusa di porto abusivo di armi e di porto illegale di arma clandestina è caduta su di lei in seguito al ritrovamento della pistola nel suo possesso. Le indagini sono ancora in corso per determinare l’origine dell’arma e il possibile coinvolgimento della donna in attività illegali.