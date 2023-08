Amalfi, Capodanno Bizantino: speciale annullo filatelico per la XXIII edizione

Sull’edizione del Capodanno Bizantino anche un annullo speciale di Poste Italiane. Lo speciale bollo è stato richiesto dall’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal Sindaco Daniele Milano, per celebrare la XXIII edizione dell’evento dedicata quest’anno alle capacità imprenditoriali degli amalfitani che già dal Medioevo consentirono ad Amalfi di acquisire una considerevole forza economica portandola ad essere prima tra le città marinare in ordine cronologico.

L’annullo speciale predisposto da Poste Italiane avverrà nell’ambito di un servizio filatelico temporaneo previsto per venerdì 1 settembre 2023 dalle ore 16 alle ore 20 nel cortile di Palazzo San Benedetto (attiguo all’ufficio postale di Amalfi) dove gli operatori saranno presenti con una postazione dedicata all’affrancatura, alla bollatura e all’invio della corrispondenza ordinaria raccolta per l’occasione.

Qui, appassionati, turisti e collezionisti potranno richiedere l’apposizione dell’annullo speciale creato per l’occasione.

Lo speciale bollo, che storicizza l’evento, sarà impresso sul francobollo del valore di 1,25 euro dedicato alle Repubbliche Marinare e appartenente alla serie “L’Italia e il Mare” presentata lo scorso luglio a Roma, ma anche su cartoline o altro materiale filatelico e collezionistico.

La bollatura filatelica con bollo speciale potrà essere richiesta in quella sede e, solo per un periodo limitato, presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale competente per il territorio. Terminato il periodo di utilizzo, il bollo speciale entrerà a far parte della collezione storico-postale ed esposto presso il Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni di Roma.