Problemi di tensione elettrica hanno causato interruzioni nel servizio ferroviario sulla tratta Napoli – Torre Annunziata della Circumvesuviana. L’Ente Autonomo Volturno ha riferito che a causa di “problemi di tensione elettrica dipendenti da Enel presso l’impianto di San Giorgio a Cremano”, alcune corse sono state cancellate. In particolare, le corse delle ore 7:08 da Napoli per Torre Annunziata, delle 7:21 da Torre Annunziata per Napoli e delle 7:57 da Torre Annunziata per Napoli sono state soppresse ieri.

Circumvesuviana, problemi di tensione elettrica sulla Napoli – Torre Annunziata

Il disagio per i pendolari si è manifestato già nel pomeriggio della giornata precedente, quando otto corse tra Napoli e Torre Annunziata erano state annullate a causa della stessa problematica legata alla tensione elettrica.

A peggiorare la situazione dei trasporti sulla rete vesuviana gestita da Eav, si è aggiunta la soppressione di un treno in partenza da Sorrento alle 7:02, a causa di un’avarie. Questo treno è stato cancellato sulla tratta da Torre Annunziata a Napoli.

Saltano oltre dieci corse

Le difficoltà nei trasporti non si sono limitate alla rete ferroviaria. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, al momento il servizio funiviario del Monte Faito risulta sospeso. Questa serie di disagi rappresenta una sfida per i pendolari e i viaggiatori, causando ritardi e possibili inconvenienti nei loro spostamenti.