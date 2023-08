La squadra mobile di Napoli e della squadra investigativa del Compartimento della polizia stradale per la Campania e la Basilicata che ha effettuato un arresto per truffa aggravata. Gli arrestati sono un 32enne e un 35enne, entrambi con precedenti di polizia.

Finti postini a Bari, truffa da 40mila euro ad un’anziana

L’operazione ha avuto origine grazie alla collaborazione tra la squadra mobile di Bari e l’Ufficio di Napoli. Nel primo pomeriggio, gli agenti della squadra mobile di Bari hanno informato i loro colleghi napoletani di una truffa ai danni di una donna ultraottantenne. Due uomini a bordo di una Fiat 500 avevano ingannato la vittima, facendole credere che suo nipote fosse in una situazione di emergenza e avesse bisogno di aiuto finanziario. I truffatori avevano ottenuto denaro e gioielli per un valore totale di circa 40mila euro.

Arrestati in due dalla polizia di Napoli

Grazie alle attività di ricerca immediate messe in atto dalla polizia, è stato possibile individuare l’auto coinvolta e seguirne le tracce fino al casello autostradale di Napoli Est. Qui, attraverso perquisizioni personali e del veicolo, è stata recuperata l’intera refurtiva. Dimostrando la connessione diretta dei due arrestati con la truffa commessa ai danni dell’anziana signora. Al termine delle procedure necessarie, i due individui sono stati condotti alla Casa Circondariale di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.