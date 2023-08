Sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione della rete fognaria in corso su via Madonna delle Grazie. Le attività in corso, sotto il coordinamento dell’Ente Idrico Campano e con il significativo supporto del personale del Comune di Gragnano, consentiranno la riapertura della strada per lunedì prossimo come programmato nel corso delle riunioni tenutesi all’inizio del mese di agosto.

Gragnano, in fase di completamento i lavori per la rete fognaria in via Madonna delle Grazie

Pur affrontando difficoltà ed imprevisti, Gori Spa e l’impresa esecutrice, anche nel periodo di Ferragosto, sono riusciti a completare i lavori e ad assicurare la riapertura della strada nei tempi previsti. Resta da completare un tratto finale di collegamento su via Passeggiata Archeologica che sarà realizzato nei prossimi giorni, senza tuttavia impattare sulla viabilità ordinaria.

“Il prossimo avvio all’esercizio del collettore di Gragnano – ha detto il sindaco Nello D’Auria – e l’imminente avvio dei lavori di completamento della rete fognaria interna del Comune consentiranno la definitiva bonifica del Vernotico e il definitivo risanamento igienico-sanitario dell’intero territorio comunale. Un traguardo imminente che è il frutto del grande lavoro di programmazione dell’Ente Idrico Campano e della disponibilità del presidente Vincenzo De Luca”.

Il presidente Eic Luca Mascolo: “A breve l’avvio di una nuova opera”

“Sono davvero soddisfatto – ha commentato il presidente Eic Luca Mascolo – per la riapertura di questo importante snodo viario che è avvenuta in anticipo rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma. L’Ente Idrico Campano, consapevole dell’importanza di questa arteria per la viabilità cittadina, ha profuso il massimo impegno per assicurare il rispetto dei tempi previsti. Questi lavori consentiranno, al momento del completamento del Collettore di Gragnano, il tempestivo recapito a depurazione della rete fognaria dei Comuni del comprensorio.

A breve è previsto l’inizio di ulteriori lavori per il completamento della rete fognaria nel Comune di Gragnano che consentiranno il risanamento igienico/sanitario del Vernotico. Un risultato importante, frutto dell’incessante lavoro di programmazione svolto dall’Ente Idrico Campano, e del sostegno e della disponibilità mostrate dal presidente Vincenzo De Luca”.