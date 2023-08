Musica, eventi, buon cibo e, ovviamente, un’ampia selezione di birre alla spina. Partirà domani, giovedì 31 agosto, “Miez & Sounds Beer Fest”, la Festa della Birra giunta alla sua seconda edizione e che trasformerà Sant’Antonio Abate nella città della birra e della buona musica. Fino al 5 settembre, il palco allestito in largo Sandro Pertini ospiterà artisti e concerti, in attesa del gran finale previsto per mercoledì 6 settembre, quando si svolgerà l’Endsummerfest con i dj-set di Achille Lauro e Tananai.

Sant’Antonio Abate, Miez & Sounds Beer Fest 2023

Nel frattempo, da domani al 5 settembre, ci saranno le sei serate con “Miez & Sounds Beer Fest” che prevedono concerti gratuiti all’interno di uno spazio di 15mila metri quadrati. Ben 4 aree parcheggio con oltre 1.500 posti auto e collegamenti con le navette gratuite garantiranno a tutti i visitatori di poter raggiungere con facilità largo Pertini, dove troveranno 3mila posti a sedere e un’area food arricchita da 18 stand diversi e da una selezione eccezionale di oltre 10 birre alla spina.

“La Festa della Birra tutta abatese – afferma Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate – porterà musica dal vivo, eventi gratuiti e serate all’insegna della gioia e del divertimento per i giovani del nostro territorio. Accanto al buon cibo e alla birra, ci saranno sei eventi musicali, prima del gran finale”.

Domani al via con “La Maschera” in concerto

Il programma prevede per domani “La Maschera” in concerto. Il 1 settembre toccherà a Tony Tammaro e Gerardo Amarante allietare il pubblico abatese. Domenica 2 settembre è previsto il concerto di Giuliano Palma, mentre il 3 settembre arriveranno a Sant’Antonio Abate Enzo Avitabile e Bottari. Daniele Silvestri è l’artista che canterà il 4 settembre, mentre il 5 sarà l’ultima sera della Festa della Birra che si chiuderà con “Nostalgia 90” il party 90s più forte d’Italia.

Poi, ci sarà la sorpresa finale: “Ho fortemente voluto che alla seconda edizione della Festa della Birra si aggiungesse una serata dedicata soprattutto ai ragazzi del nostro territorio e che potesse regalare loro la gioia di poter assistere alle esibizioni di giovani artisti affermati. Così – conclude Ilaria Abagnale – abbiamo dato vita all’Endsummerfest del 6 settembre, un piccolo “festival” della musica italiana, con due big come Achille Lauro e Tananai che sono nei primi posti di ogni classifica delle piattaforme di streaming”.

Programma completo

MIEZ&SOUNDS BEER FEST

31.08 La Maschera

01.09 Tony Tammaro + Gerardo Amarante

02.09 Giuliano Palma

03.09 Enzo Avitabile e Bottari

04.09 Daniele Silvestri

05.09 Nostalgia 90 – il party 90s più forte d’Italia

ENDSUMMERFEST

06.09 Achille Lauro (dj-set) + Tananai (dj-set)