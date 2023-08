Sant’Anastasia, il 2 settembre Lina Sastri al Parco Tortora Brayda con “Concerto Napoletano”

Ultimo evento per il progetto Start (Sant’Anastasia Tour Art), che per l’occasione propone la messa in scena del “Concerto Napoletano” dell’artista partenopea Lina Sastri, previsto per le 21:00 di sabato 2 settembre nell'anfiteatro del Parco Tortora Brayda a Sant’Anastasia