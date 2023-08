Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha scosso il Salernitano oggi pomeriggio alle 15:23, suscitando preoccupazione tra la popolazione locale. L’evento è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia e l’epicentro è stato localizzato a San Gregorio Magno. La scossa ha avuto una profondità di 10 chilometri, il che ha contribuito a farla percepire più intensamente dalla popolazione.

Forte scossa di terremoto nel Salernitano, epicentro a San Gregorio Magno: avvertita dalla popolazione

Nonostante l’intensità della scossa, al momento non si segnalano danni a persone o cose. La tempestività delle informazioni e la stabilità delle infrastrutture hanno contribuito a evitare situazioni critiche.

L’evento sismico avvertito in diverse località circostanti

L’evento sismico è stato avvertito non solo a San Gregorio Magno, ma anche in diverse località circostanti. Tra queste Ricigliano, Buccino, Romagnano al Monte, Colliano e Palomonte. La percezione della scossa ha generato momenti di apprensione e preoccupazione, con molte persone che hanno lasciato le proprie abitazioni in attesa di ulteriori informazioni.

Al momento non è stata segnalata alcuna emergenza o danno rilevante. Gli organi competenti stanno monitorando attentamente la situazione e fornendo aggiornamenti costanti per tranquillizzare i cittadini.