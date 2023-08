Si terrà il prossimo 8 settembre alle 20.30, presso il chiostro della SS. Trinità e Paradiso in Vico Equense, la seconda edizione di “Vico Equense per l’AIL – Premio Vikonos: Napoli oltre i confini”.

La serata è organizzata dal Comune di Vico Equense in collaborazione con l’AIL di Napoli – Sezione Bruno Rotoli e Vikonos Web Radio/Tv, e grazie anche alla collaborazione delle associazioni, dei commercianti, delle altre istituzioni cittadine ed il supporto dei Lions Penisola Sorrentina.

Saranno presenti all’evento personalità illustri, che riceveranno il “Premio Vikonos: Napoli Oltre i Confini” per il loro impegno in diversi ambiti.

Ecco i premiati della seconda edizione:

– Luigi de Magistris

– Maurizio de Giovanni

– Paolo Ascierto

– Miriam Candurro

– Carlo Alvino

– Gennaro Esposito

– Anna Trieste

– Roberto Carlos Sosa

La serata benefica, il cui incasso sarà interamente devoluto all’AIL di Napoli – Sezione Bruno Rotoli, sarà condotta da Francesco Marciano e Giovanna Castellano. Il costo della donazione minima è di 10€.