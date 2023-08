Givova Scafati, ottima amichevole contro la Real Sebastiani Rieti

E’ finita 73-61 la prima apparizione stagionale della Givova Scafati, che ha fatto vedere subito ottime cose nella prima apparizione stagionale tra le mura amiche della Beta Ricambi Arena PalaMangano, in un’ottima amichevole contro la Real Sebastiani Rieti, compagine di serie A2, allenata dall’ex Alessandro Rossi e con in organico altri due ex: Nazzareno Italiano e Davide Raucci.

Tre illustri assenze hanno invece ridotto la rosa gialloblù utilizzata da coach Sacripanti, che non ha potuto disporre di Pinkins e Robinson (entrambi alle prese con un affaticamento muscolare conseguente ai carichi di lavoro di queste prime settimane) e neppure di Logan (ancora non unitosi ai compagni). In compenso, sono scesi in campo due aggregati al gruppo, ovvero gli esterni Reale e Timperi.

Buona la partecipazione del pubblico, che nonostante la calura estiva, ha gremito in maniera considerevole e partecipato con grande entusiasmo dagli spalti della Beta Ricambi Arena PalaMangano. La sfida si è disputata secondo la consueta modalità da scrimmage, con azzeramento del punteggio al termine di ciascun quarto.

La partita

Inizia subito forte la squadra di casa, con Gentile, Mouaha e Rivers a fare legna e dare spettacolo al copioso pubblico presente sugli spalti. A metà del primo quarto la Givova Scafati è infatti avanti 11-2. Alessandro Rossi chiama time-out ed i suoi uomini iniziano a giocare con diverso piglio, sfruttando anche i centimetri sotto le plance di Ancellotti (15-8 al 9’). Il primo quarto si chiude col risultato di 18-10 in favore dei locali.

Partono meglio i laziali in avvio di secondo quarto (2-7 al 13’), in cui giocano con ordine e disciplina, facendo circolare bene la palla e centellinando oculatamente le soluzioni di tiro (bene Piccin). Dopo qualche minuto di impasse, sono Lottie, Gentile e Nunge ad alzare i ritmi del gioco e a ritrovare con continuità la via del canestro (11-7 al 15’), costringendo coach Rossi ad un altro time-out. La sfida cresce di intensità e di spettacolo, ma viene anche continuamente spezzettata dai fischi del trio arbitrale. Anche il secondo periodo va ad appannaggio dei padroni di casa 22-15.

La velocità di Lottie, l’atletismo di Rivers e la fisicità di Nunge caratterizzano sin da subito il gioco dei locali nel terzo periodo: riescono a tenere il naso avanti, ma fanno più fatica a contenere il potenziale offensivo di Johnson e soci, che ce la mettono tutta per ben figurare al cospetto del più quotato avversario (15-15 al 27’). Non mancano gli errori in fase realizzativa, complice la stanchezza ed il duro lavoro di preparazione fisica, sia da una parte che dall’altra, mentre il cronometro scorre e la terza sirena suona con il tabellone elettronico che segna 17 pari.

Calano i ritmi e si abbassa anche la frequenza di realizzazione nell’ultimo periodo, in cui le difese sembrano avere la meglio sui rispettivi attacchi, tant’è che a metà frazione il punteggio è fermo sul 5-6. Gioca meglio Rieti in questo frangente, brava a fronteggiare l’avversario a muso duro, spezzandone le trame del gioco e trovando la via del canestro con sempre maggiore continuità, fino ad aggiudicarsi la frazione 14-19.

La somma del punteggio dei singoli quarti ha regalato la vittoria alla Givova Scafati per 73-61. I quintetti abbandonano il campo tra gli scroscianti applausi dei tifosi in segno di saluto e di ringraziamento per coach Alessandro Rossi.

Le parole del capo allenatore Stefano Sacripanti

«Abbiamo fatto buone cose nei primi venti minuti, con grande fluidità nel movimento di palla, con buone esecuzioni ed una buona difesa; poi è calata la brillantezza, abbiamo concesso qualcosa in più e qualche tiro aperto agli avversari. Nel complesso la partita è stata positiva ed abbiamo visto il frutto del lavoro di questi primi giorni. Mancavano Logan, Robinson e Pinkins, ma è stata una buona occasione per gli altri per mettersi in mostra, avere maggiore spazio e fare esperienza. Fisicamente si è visto che la squadra ha solo nove giorni di preparazione, ha fatto buone difese e giocate nella prima parte di gara ma poi col trascorrere dei minuti si è vista la pesantezza nelle gambe, com’è giusto che sia in questa fase della preparazione».

I tabellini

GIVOVA SCAFATI 73 – 62 REAL SEBASTIANI RIETI

GIVOVA SCAFATI: Timperi 1, Lottie 8, Gentile 11, Mouaha, Morvillo n. e., De Laurentiis 6, Reale 2, Rossato 2, Rivers 21, Nunge 17, Pini 3, Borriello n. e.. Allenatore: Sacripanti Stefano. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Massimo.

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 6, Frattoni, Petrovic, Piccin 3, Hogue 8, Ancellotti 14, Johnson 19, Raucci 5, Italiano 2, Nobile 2, Spanghero 2. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistenti Allenatori: Ruggieri Andrea, Miluzzi Enrico.

ARBITRI: Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità (Na), Nicola Beneduce di Caserta, Pietro Rodia di Avellino. NOTE: Parziali: 20-10; 22-15; 17-17; 14-19. Spettatori: 1.000 circa.