L’Innovazione nell’era dell’Ia Generativa è il titolo del webinar organizzato dall’Osservatorio TuttiMedia e la Commissione Europea il 5 settembre prossimo (ore 14:30/16:00). “Lo scopo dell’incontro è riflettere sull’innovazione – dice Derrick de Kerckhove (TuttiMedia/Media Duemila) che apre il dibattito – viviamo la mutazione anticipata da Giovanni Giovannini, fondatore del nostro Osservatorio TuttiMedia, che ha ricadute su diritti d’autore, privacy e informazione.

Oggi introduciamo le nostre opere di ingegno in una macchina che le mastica e ne restituisce pezzi ridistribuiti in nuovi contesti, siamo proiettati in una nuova condizione linguistica dovuta all’esplosione dell’Intelligenza Artificiale Generativa”.

Protagonisti dell’incontro: Roberto Viola (Direttore Dg Connect Commissione europea); Lucilla Sioli (Direttrice di Artificial Intelligence and Digital Industry presso la Dg Connect); Franco Siddi (Presidente TuttiMedia); Guido Scorza (Componente Garante Privacy); Matteo Ciastellardi (Polimi) che accende i riflettori sull’importanza del Prompt nell’interazione uomo/macchina. Modera: Maria Pia Rossignaud (TuttiMedia – Media Duemila).