Napoli, Champions League: con Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlin. Girone tosto ma abbordabile

Il Napoli, nel girone C di Champions League, pesca il Real Madrid, una delle avversarie più forti. Girone difficile, ma tutto sommato abbordabile. Per il Napoli Champions tutta da giocare: gli azzurri dovranno contare più sulla propria forza, da confermare, che su quella, sulla carta, degli avversari.

Sorridono Napoli, Inter e tutto sommato anche la Lazio, meno il Milan che ritroverà sulla sua strada due vecchie conoscenze come Gigio Donnarumma e Sandro Tonali. L’esito del sorteggio della fase a gironi, andato in scena a Montecarlo, sulla carta potrebbe anche vedere tutte e quattro le italiane promosse alla seconda fase. Evitate le due super favorite Manchester City e Bayern Monaco, ma c’è comunque una sfida affascinante come quella del Napoli contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti.

Ecco gli otto gironi

Questi gli otto gironi della Champions League 2023-24 dopo il sorteggio effettuato a Montecarlo: GIRONE A: Bayern Monaco (Ger), Manchester United (Eng), Copenhagen (Den), Galatasaray (Tur); GIRONE B: Siviglia (Esp), Arsenal (Eng), Psv Eindhoven (Ned), Lens (Fra);

GIRONE C: NAPOLI (ITA) , Real Madrid (Esp), Braga (Por), Union Berlino (Ger);

GIRONE D: Benfica (Por), INTER (ITA), Salisburgo (Aut), Real Sociedad (Esp); GIRONE E: Feyenoord (Ned), Atletico Madrid (Esp), LAZIO (ITA), Celtic (Sco); GIRONE F: Paris SG (Fra), Borussia Dortmund (Ger), MILAN (ITA), Newcastle (Eng); GIRONE G: Manchester City (Eng), RB Lipsia (Ger), Stella Rossa (Srb), Young Boys (Sui); GIRONE H: Barcellona (Esp), Porto (Por), Shakhtar Donetsk (Ukr), Anversa (Bel).

Gli avversari del Napoli in Champions: tra infortunati e rivelazioni

I campioni d’Italia troveranno i Blancos che per i prossimi due mesi saranno privi dell’infortunato Vinicius ma che hanno già un nuovo leader in Bellingham. Le altre avversarie della squadra di Rudi Garcia sono i portoghesi dello Sporting Braga, forse la squadra più abbordabile del girone, e poi l’Union Berlino, rivelazione dell’ultima Bundesliga e che si sta rinforzando con l’arrivo dell’ex juventino Bonucci.

Prima giornata di Champions tra 20 giorni, Finale a Wembley

Si partirà il 19-20 settembre con la prima giornata, seconda il 3-4 ottobre, la terza il 24-25 ottobre, la quarta il 7-8 novembre, la quinta il 28-29 novembre e la sesta e ultima il 12-13 dicembre.

Accedono agli ottavi (andata fra il 13 e il 21 febbraio, ritorno fra il 5 e il 13 marzo) le prime due di ciascun raggruppamento mentre le terze disputeranno i play-off di Europa League. La finale della Champions si disputerà l’1 giugno 2024 a Wembley.

Miglior allenatore per la UEFA è Pep Guardiola, miglio calciatore Erling Haaland

A margine del sorteggio dei gironi della prossima Champions League, il premio di “Allenatore dell’Anno Uefa” per il 2022/23, che va a Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, reduce dal “triplete” della scorsa stagione: Premier, FA Cup e Champions.

Ha ricevuto il riconoscimento superando la concorrenza di Luciano Spalletti, campione d’Italia col Napoli e neo ct della Naionale italiana, e Simone Inzaghi, che ha condotto l’Inter alla conquista della coppa Italia e alla finale di Champions persa poi contro i Citizens.

Fra le donne, invece, il premio è andato a Sarina Wiegman, ct dell’Inghilterra finalista agli ultimi Mondiali.

Riconoscimento anche per Erling Haaland, giocatore dell’anno, forse un po’ a sorpresa su Lionel Messi campione del mondo con la sua Argentina.