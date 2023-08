Un’operazione ha portato all’arresto di Vincenzo Capane, un 35enne già noto alle forze dell’ordine, da parte dei carabinieri della stazione di Pianura a Napoli e del Reggimento Campania. L’arresto è avvenuto in via Evangelista Torricelli, dove l’uomo è stato trovato in possesso di armi e strumenti potenzialmente pericolosi.

Napoli, blitz a “Pianura”: aveva in casa un fucile a canne mozze e coltelli a serramanico. Arrestato 35enne

Durante una perquisizione approfondita all’interno della sua abitazione, le forze dell’ordine hanno scoperto una serie di armamenti illegali. Tra le armi sequestrate spicca un fucile a canne mozze, caratterizzato da una matricola abrasa, un dettaglio che suggerisce l’intenzione di nascondere tracce. Oltre a questo, sono stati trovati anche tre coltelli a serramanico, potenzialmente utilizzabili come armi da taglio.

Tra gli oggetti rinvenuti c’era anche una maschera

Durante la perquisizione sono emersi anche manganelli telescopici, uno strumento che solleva ulteriori preoccupazioni sulle intenzioni del soggetto. Tra gli oggetti rinvenuti, c’era anche una maschera, forse un tentativo di nascondere la propria identità durante attività illecite, e diversi walkie-talkie, elementi che potrebbero essere stati utilizzati per coordinare azioni clandestine.

Vincenzo Capane è stato arrestato e condotto in carcere in attesa del giudizio. Le accuse che dovrà affrontare sono legate alla detenzione illegale di arma clandestina, un reato che comporta conseguenze legali serie e una possibile pena detentiva.