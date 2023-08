Si terrà domani, venerdì primo settembre, a partire dalle ore 18, a Trecase, l’evento conclusivo del progetto “Giovani del Vesuvio”, con l’inaugurazione dell’area verde riqualificata nei pressi del parcheggio pubblico di via Regina Margherita. Musica e aperitivo al tramonto è la formula scelta dagli organizzatori per accogliere i trecasesi e non solo, a cui si vuole mostrare e raccontare il lungo percorso collettivo che ha visto la nascita e l’animazione delle azioni di progetto.

Iniziato nel 2021 con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare l’area attraverso un attivo coinvolgimento dei giovani del territorio, il progetto, promosso dalle associazioni UNEC – Unione Nazionale Enti Culturali e Free Spirits on Tour, in collaborazione con l’Oratorio San Domenico Savio di Trecase e il consorzio Mestieri Campania, è stato reso possibile grazie alla sinergia nata con l’amministrazione comunale di Trecase.

L’iniziativa è stata co-finanziata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del Piano Azione e Coesione, in risposta all’avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018”.

L’area verde è stata oggetto di un faticoso lavoro di pulizia e allestimento ed è stata teatro di un gran numero di eventi e laboratori volti a promuovere protagonismo giovanile, cittadinanza attiva, ecologia, pensiero critico, senso civico e spirito di comunità. Nel rivolgersi ai giovani, non è stato trascurato il tema del lavoro, con attività di orientamento e momenti informativi, anche grazie al partenariato con il consorzio Mestieri Campania.

Le iniziative del progetto Giovani del Vesuvio sono state anche l’occasione per la creazione di una rete locale di sostegno, che ha visto l’attiva partecipazione dell’Associazione Genitori Trecase, l’Associazione Primaurora, Eiraionos, le volontarie e i volontari di Servizio Civile Universale attivi a Trecase e cittadini che hanno spontaneamente sposato la causa.