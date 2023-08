Il Volley Napoli, dopo aver sfiorato la promozione in Serie B2 nella passata stagione, riparte da una nuova rosa sotto la guida di coach Veronica Masella, prima guida donna sulla panchina della società azzurra. Tanti gli acquisti per il club azzurro, che ha costruito una squadra di livello che mira a competere nuovamente per il passaggio di categoria nella nuova stagione 2023-2024.

Nella giornata di domenica si è svolto il meeting di presentazione della squadra ed un primo incontro tra i vertici della società, la nuova allenatrice e le giocatrici.

«La società ha obiettivi ambiziosi come è giusto e normale che sia quando raggiungi determinati livelli. Abbiamo costruito un roster importante con l’obiettivo di fare meglio della passata stagione», queste le parole di coach Veronica Masella.

«La nostra squadra possiede il giusto mix di esperienza e potenziale per riuscire ad esprimerci ad alti livelli nella categoria in cui andremo a competere. Sarà importante partire subito con il piede giusto. Il mio primo obiettivo è quello di dare in partenza un’identità alla squadra per poi fare in modo di portare i singoli ad esprimersi al meglio». Conclude così l’allenatrice.

L’obiettivo della società di Napoli

Il Volley Napoli ha dunque le idee chiare sulla prossima stagione: l’obiettivo dichiarato è quello di tentare di raggiungere la Serie B2 anche quest’anno. «Ripartiamo da dove abbiamo lasciato. Vogliamo andare fino in fondo e raggiungere la B2, ci riproveremo anche questa volta», dichiara la presidente del Volley Napoli Maria Schettini.