I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Afragola hanno condotto un’operazione contro il crimine organizzato. I militari hanno tratto in arresto in flagranza una persona e dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia a carico di un’altra persona.

Afragola, imprenditore denuncia estorsione: due persone in manette

L’intera operazione è scaturita da una segnalazione coraggiosa da parte di un imprenditore ad Afragola. Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato alla scoperta di prove concrete che hanno corroborato le accuse. Gli arrestati sono stati gravemente indiziati del reato di estorsione in concorso, con l’aggravante dell’uso del cosiddetto “metodo mafioso”.

Un fermo ed un arresto in flagranza

L’arresto in flagranza è stato eseguito su uno dei sospettati, mentre il secondo è stato tratto in arresto in seguito all’emissione di un decreto di fermo da parte della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia.