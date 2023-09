Nicola Campanile, funzionario Inail, con una lunga storia politica pregressa, è il primo candidato ufficiale alla carica di sindaco per le elezioni amministrative nel comune di Villaricca, comune sciolto per presunte infiltrazioni mafiose in passato.

Campanile, che ha già ricoperto la carica di sindaco negli anni Novanta nella stessa località a nord di Napoli, si presentirà con il sostegno del Movimento 5 Stelle e Per le persone e la comunità.

Campanile viene dal mondo del volontariato cattolico e negli ultimi anni ha aderito al progetto di Per le persone e le comunità. Inoltre, ha esperienza come assessore e consigliere comunale a Marano. Ha ricoperto inoltre l’incarico di assessore anche nel comune di Cercola, dove attualmente risiede.

La competizione elettorale si svolgerà ad ottobre, e Campanile si troverà ad affrontare, a meno di sorprese, Franco Gaudieri, sostenuto da una coalizione che comprende il Partito Democratico (Pd), civiche moderate ed esponenti del centrodestra di Villaricca.