Il Comune di Gragnano e il Consorzio di Tutela della Pasta Igp sono pronti a celebrare il decimo anniversario dal riconoscimento Igp (Indicazione Geografica Protetta) della pasta gragnanese, nell’ambito della Festa della Pasta 2023. La pasta è difatti il simbolo di Gragnano ed è celebrata in diverse forme. Celebre è divenuto ormai il murales, situato nei pressi di Piazza San Leone, ritraente la famosissima scena degli spaghetti di Miseria e Nobiltà (uno dei film più celebri del grande Totò).

Dieci anni di Igp, a Gragnano pronte le celebrazioni per la Festa della Pasta 2023: “Un orgoglio per tutta la città”

Sull’evento in programma al momento non è stato svelato molto, ma sicuramente sarà una grande vetrina per Gragnano e per la pasta gragnanese. Nell’attesa di svelare il programma completo dell’evento, il sindaco Nello D’Auria ha reso noto l’organizzazione del piano sicurezza e viabilità. Il centro dell’evento si snoderà tra via Roma e piazza Aubry e comprenderà Piazza Amendola e Piazza Moro. Verranno istituti parcheggi nelle altre zone della città e un servizio navetta.

“Un atto dovuto a uno dei prodotti più famosi al mondo”

Il Consorzio a tutela della pasta gragnanese Igp ha così commentato l’avvicendarsi dell’evento: “Quest’anno a Gragnano 2023 non si celebra solo la felicità della pasta, ma anche il decennale di uno dei traguardi più grandi del Consorzio: la certificazione Igp di Pasta di Gragnano. Un orgoglio per tutta la città, ma anche un atto dovuto a uno dei prodotti più famosi al mondo che qui trova la sua più alta espressione”.

La pasta è l’alimento base della cucina italiana, nel mondo gli italiani sono i maggiori consumatori e produttori di pasta, per l’italiano la pasta non è solo un alimento, ma è è una vera e propria cultura, essa è parte dell’identità nazionale del paese. Di certo è un grande vanto per la città di Gragnano essere riconosciuta come “Capitale europea della pasta”.

Michele Mercurio