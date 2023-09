Un serata di festa quella della Juve Stabia, che si è mostrata la sera del 31 agosto alla Città delle Acque ed ai suoi tifosi piena di speranze per la nuova stagione agonistica di Serie C. L’evento di presentazione della squadra, iniziato alle 19:30, si è svolto all’interno dello stadio Romeo Menti. Numerose le persone accorse. Hanno condotto la serata i giornalisti Claudia Mercurio e Tiziano Valle.

Sul terreno di gioco sono arrivati i giocatori della prima squadra, quindi tutta la rosa 2023-2024 delle Vespe, oltre ai ragazzi del settore giovanile, insieme allo Staff dirigenziale e a quello tecnico, nonché il Mister Pagliuca.

Ampio spazio è stato dedicato alle nuove maglie da gioco, che sono state indossate da alcuni calciatori, durante le dichiarazioni del presidente della GIVOVA Giovanni Acanfora e del presidente della società sportiva di Castellammare di Stabia Andrea Langella. I due hanno anche consegnato la maglia con il numero 12 ai tifosi, simboleggiando appunto il dodicesimo uomo in campo.

Juve Stabia, la presentazione della squadra allo Stadio Romeo Menti

Il presidente della Juve Stabia ha rimarcato il tempo che è trascorso da quando, ogni anno, si svolge questa tipologia di serata (presentazione della squadra e del club calcistico). Langella ha detto di averla vissuta, durante i primi 4 anni, solo al 50%, ma che invece nella stagione 2023-2024 si tratta per lui di un 100%. Il numero uno della società ha poi parlato del lavoro svolto negli ultimi 2 mesi ed ha ricordato che a Castellammare di Stabia oggi c’è una squadra nuova e giovane che punta alla salvezza, in un campionato molto duro e competitivo.

Le parole che il Presidente Langella ha rivolto al Mister Pagliuca

“Permettetemelo stasera… perché ho voluto a tutti i costi questo grande uomo (riferendosi al mister della prima squadra, ndr.), un uomo che ci guiderà in questo grande campionato. E’ il Mister Pagliuca e ci tenevo tanto a ringraziarlo perché è una straordinaria persona… e ci darà tante di quelle soddisfazioni, perché veramente è un mister di grande, grande valore. Grazie mister ed in bocca al lupo, la palla passa a te”, sono le parole di Andrea Langella.

Lega Pro e NOW, la partnership di 2 anni, anche Langella spiega l’accordo

La Lega Pro e NOW hanno fatto sapere di aver siglato una partnership di ben 2 anni, quindi per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025. NOW, il servizio streaming di Sky, sarà allora il Title sponsor della Serie C.